Galatasaray-Juventus, numeri e statistiche pre gara

La Juventus, sul proprio sito ufficiale, analizza le statistiche pre gara relative al match d’andata dei playoff di Champions League che i bianconeri giocheranno stasera, a partire dalle 18:45, in casa dei turchi del Galatasaray:

PLAYOFF UCL | CURIOSITÀ E NUMERI VERSO GALATASARAY-JUVENTUS

Il Galatasaray ha perso solo due delle ultime 11 partite di Champions League contro squadre italiane (5V, 4N, 2P), mentre in casa è imbattuto nella competizione contro questo tipo di avversarie (5V, 3N).

Questa sarà la prima partita a eliminazione diretta del Galatasaray in Champions League dalla stagione 2013/2014 (sconfitta per 0-2 in trasferta contro il Chelsea agli ottavi di finale). La squadra turca è imbattuta nelle partite casalinghe nelle fasi a eliminazione diretta della competizione (2V, 2N), con le sue due vittorie arrivate entrambe per 3-2 nei quarti di finale contro il Real Madrid (nel 2000/2001 e nel 2012/2013).

Il Galatasaray ha perso solo una delle sue ultime 11 partite casalinghe nelle maggiori competizioni europee (6V, 4N, 1P), con l’unica sconfitta arrivata contro l’Union Saint-Gilloise lo scorso novembre (0-1). Quella è stata anche l’unica volta nelle ultime 18 partite interne nelle maggiori competizioni europee in cui il Galatasaray non è riuscito a segnare.

Victor Osimhen ha segnato sei gol in sei presenze in questa Champions League; l’unico giocatore del Galatasaray a segnarne di più in una singola edizione della Coppa dei Campioni/Champions League è stato Burak Yilmaz (otto in nove presenze nel 2012/2013).

Sarà il settimo incontro in Champions League tra Galatasaray e Juventus , ma soltanto il primo nelle fasi a eliminazione diretta della competizione. La squadra turca ha perso solo uno dei sei precedenti contro i bianconeri (2V, 3N, 1P), vincendo l’ultimo incontro per 1-0 nel dicembre 2013.

La Juventus è imbattuta nelle cinque partite di Champions League disputate sotto la guida di Luciano Spalletti (3V, 2N) e ha mantenuto la porta inviolata in ciascuna delle ultime tre. L’ultima volta che i bianconeri hanno registrato quattro clean sheet consecutivi nella competizione risale all’edizione 2016/2017 (serie di sei), quando hanno raggiunto la finale.

Luciano Spalletti ha perso solo due delle sue ultime 16 partite di Champions League (10V, 4N, 2P), tra Inter, Napoli e Juventus. Il tecnico di Certaldo è imbattuto nelle sei più recenti (3V, 3N) e potrebbe eguagliare la sua striscia più lunga senza sconfitte nella competizione (7 partite).