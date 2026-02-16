Galatasaray-Juventus, i convocati di mister Spalletti

La Juventus, attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani contro il Galatasaray. Qui sotto la nota del club bianconero:
“Alle ore 18:45 di domani (ora italiana), martedì 17 febbraio 2026, la Juventus affronterà in trasferta il Galatasaray e la sfida contro la formazione turca coinciderà con l’andata del playoff di UEFA Champions League
Di seguito la lista dei giocatori a disposizione di Luciano Spalletti per questa sfida”.
PLAYOFF UCL | GALATASARAY-JUVENTUS, I CONVOCATI
1 Perin
3 Bremer
4 Gatti
5 Locatelli
6 Kelly
7 Conceicao
8 Koopmeiners
10 Yildiz
11 Zhegrova
13 Boga
15 Kalulu
16 Di Gregorio
17 Adzic
18 Kostic
19 Thuram
20 Openda
21 Miretti
22 McKennie
23 Pinsoglio
27 Cambiaso
32 Cabal