JuveNews.eu
Pubblicità

Galatasaray-Juventus, i convocati di mister Spalletti

Lorenzo Focolari – 16 Febbraio, 15:23

Juve

La lista dei bianconeri convocati da Luciano Spalletti per la gara di Champions League contro il Galatasaray.

La Juventus, attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani contro il Galatasaray. Qui sotto la nota del club bianconero:

Alle ore 18:45 di domani (ora italiana), martedì 17 febbraio 2026, la Juventus affronterà in trasferta il Galatasaray e la sfida contro la formazione turca coinciderà con l’andata del playoff di UEFA Champions League

Di seguito la lista dei giocatori a disposizione di Luciano Spalletti per questa sfida”.

PLAYOFF UCL | GALATASARAY-JUVENTUS, I CONVOCATI

1 Perin

3 Bremer

4 Gatti

5 Locatelli

6 Kelly

7 Conceicao

8 Koopmeiners

10 Yildiz

11 Zhegrova

13 Boga

15 Kalulu

16 Di Gregorio

17 Adzic

18 Kostic

19 Thuram

20 Openda

21 Miretti

22 McKennie

23 Pinsoglio

27 Cambiaso

32 Cabal