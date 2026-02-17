JuveNews.eu
Galatasaray-Juve, Yildiz: “Faremo di tutto per vincere”

Stefania Palminteri – 17 Febbraio, 18:25

Il numero dieci bianconero ha parlato ai microfoni di SkySport nel pre partita di Galatasaray-Juve. Di seguito le sue parole.

Kenan Yildiz è stato intervistato da SkySport prima di Galatasaray-Juve. Di seguito le parole del numero dieci bianconero.

Per te è una partita speciale, non avevi mai giocato contro un club turco. Che sensazioni hai?
“Una grande sensazione. Quando sei qui in questo stadio, con questi tifosi, è grandissimo. Giocare questa partita è sensazionale. Ma noi siamo carichi per la partita e speriamo di fare una buona gara.”

Cosa rimane della gara contro l’Inter e cosa vi portate qui?
“Contro l’Inter è stato molto difficile per noi dopo il rosso. Nonostante l’errore abbiamo una grande partita, anche con un uomo in meno. Oggi faremo tutto per vincere.”
“Bellissimo. Ora questo è un sogno, dobbiamo pensare di farlo.”

Quali sono le difficoltà conoscendo l’ambiente?
“Oggi è una partita molto difficile perché loro sono una grande squadra. Anche i loro tifosi sono wow. posso dire solo quello, ma noi faremo la nostra partita e pensiamo alle nostre cose.”