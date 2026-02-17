Galatasaray-Juve, Yildiz: “Faremo di tutto per vincere”

Kenan Yildiz è stato intervistato da SkySport prima di Galatasaray-Juve. Di seguito le parole del numero dieci bianconero.
Per te è una partita speciale, non avevi mai giocato contro un club turco. Che sensazioni hai?
“Una grande sensazione. Quando sei qui in questo stadio, con questi tifosi, è grandissimo. Giocare questa partita è sensazionale. Ma noi siamo carichi per la partita e speriamo di fare una buona gara.”
Quali sono le difficoltà conoscendo l’ambiente?
“Oggi è una partita molto difficile perché loro sono una grande squadra. Anche i loro tifosi sono wow. posso dire solo quello, ma noi faremo la nostra partita e pensiamo alle nostre cose.”