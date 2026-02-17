Galatasaray-Juve, Yildiz: “Faremo di tutto per vincere”

Il numero dieci bianconero ha parlato ai microfoni di SkySport nel pre partita di Galatasaray-Juve. Di seguito le sue parole.

Kenan Yildiz è stato intervistato da SkySport prima di Galatasaray-Juve. Di seguito le parole del numero dieci bianconero.

Per te è una partita speciale, non avevi mai giocato contro un club turco. Che sensazioni hai?

“Una grande sensazione. Quando sei qui in questo stadio, con questi tifosi, è grandissimo. Giocare questa partita è sensazionale. Ma noi siamo carichi per la partita e speriamo di fare una buona gara.”

Cosa rimane della gara contro l’Inter e cosa vi portate qui? “Contro l’Inter è stato molto difficile per noi dopo il rosso. Nonostante l’errore abbiamo una grande partita, anche con un uomo in meno. Oggi faremo tutto per vincere.”

Che significato avrebbe oggi fare un gol qui? “Bellissimo. Ora questo è un sogno, dobbiamo pensare di farlo.”

Quali sono le difficoltà conoscendo l’ambiente?

“Oggi è una partita molto difficile perché loro sono una grande squadra. Anche i loro tifosi sono wow. posso dire solo quello, ma noi faremo la nostra partita e pensiamo alle nostre cose.”