Galatasaray-Juve, Locatelli a Sky: “Abbiamo fatto molta fatica. Rimonta? Sappiamo che…”

Le parole del centrocampista bianconero pronunciate ai microfoni di Sky al termine della gara di Champions League tra Galatasaray e Juventus

Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus, ieri sera dopo il match di Champions League affrontato contro il Galatasaray ha parlato ai microfoni di Sky. Queste le sue parole:

“Oggi abbiamo fatto più fatica, perchè abbiamo fatto degli errori che non dovevamo fare, anche in palleggio. Sicuramente poi quando sbagliamo in palleggio facevamo venire la pressione loro ancora più forte, che gli dava coraggio, e noi ne avevamo meno, e quindi questo sicuramente lo abbiamo pagato. Quanto si può credere nella rimonta? Adesso è chiaro che è difficile parlarne, ora avremo una partita con il Como. Poi sicuramente saremo in casa nostra, daremo tutto quello che si potrà dare. Poi cercheremo di dare il massimo, è normale che ci dobbiamo credere.

Sappiamo che sarà difficilissimo, però credo che almeno il cuore ce lo metteremo anche nella prossima partita. Reazione diversa rispetto all’inferiorità numerica vissuta contro l’Inter? Si si, sono d’accordo. È chiaro che l’episodio del rosso condiziona la partita perché poi dopo è difficile. Non bisogna mettere una croce, perchè abbiamo fatto anche degli errori individuali che ci hanno portato al gol. Sicuramente non abbiamo avuto la stessa reazione; anzi, eravamo scarichi e questa sicuramente non è una cosa che ci possiamo permettere a questi livelli. Abbiamo fatto molta fatica, sicuramente anche dopo che eravamo in dieci non bisognava prendere gli altri gol. Però è successo, sono tutti step di crescita che una squadra come la nostra deve fare”.