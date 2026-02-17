JuveNews.eu
Galatasaray-Juve, le ufficiali: sorpresa McKennie!

Riccardo Focolari – 17 Febbraio, 18:07

Spalletti

Tutto pronto per il fischio d'inizio di Galatasaray-Juve. Di seguito le formazioni ufficiali dei due allenatori della partita

In vista della prima gara dei playoff, contro il Galatasaray, ecco la formazione ufficiale della Juve di Luciano Spalletti.

GALATASARAY (4-2-3-1): Cakir; Sallai, Sanchez, Baradkci, Jakobs; Torreira, Sara; Yilmaz, Akku, Lang; Osimhen. Allenatore: Okan Buruk