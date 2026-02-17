Galatasaray-Juve, le ufficiali: sorpresa McKennie!

Tutto pronto per il fischio d'inizio di Galatasaray-Juve. Di seguito le formazioni ufficiali dei due allenatori della partita
In vista della prima gara dei playoff, contro il Galatasaray, ecco la formazione ufficiale della Juve di Luciano Spalletti.
GALATASARAY (4-2-3-1): Cakir; Sallai, Sanchez, Baradkci, Jakobs; Torreira, Sara; Yilmaz, Akku, Lang; Osimhen. Allenatore: Okan Buruk
JUVENTUS (4-3-3): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli, Koopmeiners; Conceicao, McKennie, Yildiz. Allenatore: Luciano Spalletti