Galatasaray-Juve, Lang a Sky: “Abbiamo mostrato un ottimo spirito”

Così il calciatore olandese ai microfoni di Sky al termine della gara di Champions League tra Galatasaray e Juventus

Noa Lang, ex calciatore del Napoli e attualmente presente tra le fila del Galatasaray, ieri sera al termine della gara di Champions League giocata e vinta contro la Juventus ha parlato ai microfoni di Sky. Queste le parole dell’esterno olandese:

“Cos’ha fatto la differenza per battere la Juventus con tre gol di scarto? Abbiamo mostrato carattere nel secondo tempo, eravamo stati un pò leggeri nel primo tempo, specialmente anch’io. Nel secondo invece ho fatto due gol, abbiamo mostrato un ottimo spirito, che siamo forti mentalmente. Però il lavoro non è ancora completo.

Napoli? Preferisco parlare dell’adesso, del Galatarasay. Sento l’amore della gente, della società e soprattutto dell’amore. Io sono un giocatore che ha bisogno di tanto apprezzamento. Oggi non è stata neanche la miglior partita, però ho segnato due gol. Non è stata la miglior partita, di gran lunga non lo è stata; normalmente faccio molti più dribbling e è un segno, però va bene anche così per oggi.

Se penso che sia chiusa ora oppure se a Torino dovremo soffrire? La Juventus è una squadra molto forte. Il lavoro non è assolutamente concluso, siamo soltanto a metà strada. Giocheremo fuori casa contro una squadra molto difficile, però siamo in una buona situazione: il lavoro però non è completo”.