Galatasaray-Juve, Koopmeiners a Sky: “Abbiamo fatto un buon primo tempo, ma…”

Le parole del calciatore bianconero rilasciate ai microfoni di Sky al termine della gara contro il Galatasaray

È da poco finito il match di Champions League tra Galatasaray e Juventus: i bianconeri di Luciano Spalletti sono usciti sconfitti per 5-2 dalla gara contro la formazione turca. Al termine della gara, Koopmeiners è intervenuto ai microfoni di Sky. Queste le sue dichiarazioni:

“Penso che abbiamo fatto un buon primo tempo. Abbiamo fatto due grandi gol, ma in spogliatoio avevamo detto che dovevamo tenere la palla di più. Ma per come è andato il secondo tempo è andato non va bene. Dobbiamo stare zitti in spogliatoio adesso, dobbiamo guardare il video perché dobbiamo sapere che c’è un’altra partita la prossima settimana. E quando prendiamo un cartellino rosso dobbiamo pensare a cosa possiamo fare di intelligente in campo, non possiamo prendere cinque gol.

Come pensiamo di poterla rimontare la prossima settimana? Dobbiamo guardare il video, dobbiamo fare meglio e dobbiamo fare tre gol, è facile, è così: minimo tre gol. Se è il mio momento migliore con la maglia della Juventus? Come ho detto prima, mi sento bene con questo allenatore, anche dopo il primo tempo penso fossero due gol importanti perchè eravamo sotto 1-0. Ma non posso essere felice perchè non conta niente quando guardi il secondo tempo. Ok abbiamo fatto due gol, ma dobbiamo fare minimo tre gol la prossima settimana.

La mia posizione? Mi sento bene anche in questa posizione, penso che possa essere importante con i gol. Quando gioco di là, sicuramente mi sono detto che devo fare meglio con i gol, voglio aiutare la squadra. Anche oggi nel primo tempo l’ho fatto, ma nel secondo tempo devo fare anch’io meglio, perchè -come ho detto prima- i due gol non contano quando prendi cinque gol”.