Galatasaray-Juve, ecco quando parla mister Spalletti

La Juve affronta il Galatasaray nei playoff di Champions League: alla vigilia parla Luciano Spalletti in conferenza stampa

Iniziata ufficialmente la trasferta della Juve che è partita da poco per raggiungere la Turchia. I bianconeri si preparano a giocare a Istanbul, contro il Galatasaray, nella gara valida per l’andata dei playoff di Champions League. L’inizio è previsto per le 18.45 di oggi e, a fianco del tecnico Spalletti, siederà Weston McKennie.