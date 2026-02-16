Galatasaray-Juve, David fuori dai convocati. Il motivo

Jonathan David non convocato per Galatasaray-Juve. Out per un problema fisico. Come sta e quanto può rimanere fuori

La Juve è partita da poco per Istanbul. Domani, infatti, i bianconeri saranno impegnati nell’andata dei playoff di Champions League contro il Galatasaray. Tra i giocatori presenti, tuttavia, non c’è Jonathan David. Il centravanti canadese sarà out per un problema muscolare.

L’ex Lille ha riportato un fastidio nella zona inguinale e per questo non ha potuto dare disponibilità per la gara europea. Oltre a Dusan Vlahovic, dunque, mister Spalletti dovrà rinunciare ad un altro attaccante. Sembra quasi certa, dunque, la titolarità di Lois Openda nell’importante scontro di domani.