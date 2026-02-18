Galatasaray-Juve, Costacurta a Sky: “La squadra sta cescendo. Su Cambiaso…”

Le parole di Alessandro Costacurta rilasckate negli studi di Sky al termine della gara tra Galatasaray e Juventus

Direttamente dagli studi di Sky Sport Alessandro Costacurta ieri sera, dopo Galatasaray-Juventus, ha offerto il proprio pensiero sul prestazione offerta dai bianconeri contro la formazione turca. Queste le sue parole:

“Cosa penso dopo questa sconfitta? Penso che la squadra stia crescendo, che il Locatelli degli ultimi due mesi sia un giocatore su cui poter puntare ma ho paura che Inter-Juve, dal punto di vista dell’energia mentale, abbia tolto tanto a tre-quattro giocatori contro il Galatasaray.

I giocatori? Il problema è che con la Juventus a ogni partita devi avere standard alti, qui invece ci sono troppe oscillazioni. Cambiaso, per esempio, ha troppi alti e bassi, deve migliorare sotto quell’aspetto. Non può essere tolto perché in difficoltà e ammonito contro un giocatore come Baris Yilmaz, che era il pericolo numero uno dopo Osimhen. Cambiaso è un nazionale, deve essere costante e non esserlo è una cosa che ti fa perdere le partite e le qualificazioni”.

