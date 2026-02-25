Osimhen in conferenza: “La Juventus è uno dei club più importanti. Mi aspetto…”

Le dichiarazioni rilasciate dall'attaccante nigeriano del Galatasaray ieri in conferenza stampa: il suo pensiero sulla gara contro la Juve

Victor Osimhen, attuale centravanti del Galatasaray, nella serata di ieri è intervenuto in conferenza stampa per parlare della gara di Champions League di questa sera contro la Juventus. Di seguito le sue parole rilasciate in conferenza stampa:

Che partita ti aspetti?

“La partita di domani è molto importante e tutti noi lo sappiamo. Domani sappiamo di dover giocare contro la Juventus che è una squadra molto forte e hanno tanti giocatori di qualità. Non vogliamo sottovalutare la Juventus, ma noi abbiamo giocatori di esperienza per affrontare la partita. Noi siamo pronti e vogliamo giocare come all’andata. Non sarà una partita facile soprattutto per loro ma vogliamo vincere”.

Pensi di poter segnare domani?

“Io cerco di dare sempre del mio meglio per aiutare la mia squadra. Io penso alla squadra e non solo a me”.

Pretendi sempre molto dal tuo calcio…

“Quando ho scelto il calcio come carriera sono sempre stato molto esigente. Ho affrontato critiche e questo mi ha plasmato nella mia carriera. A volte ci sono fallimenti ma la mentalità che mi contraddistingue è quella di essere vincente. Quando sono in campo motivo me stesso e i compagni, rappresentando per loro un esempio. Bisogna combattere, fare la differenza. Io son sempre stato così ed è il modo in cui sono abituato a fare. Non sono mai abbastanza soddisfatto della mia prestazione, voglio lavorare duramente, spronare la squadra a fare del suo meglio. Non mi piace perdere. A volte posso essere deluso, se ho l’opportunità di vincere voglio sfruttarla al massimo. Molti giocatori vengono da me nello spogliatoio e mi spronano a fare di più, e io se non ho dato il massimo cerco di dare di più. Sono molto felice di essere in questo club, i tifosi ci incoraggiano sempre a dare del nostro meglio. Io darò sangue e sudore per questo club, anche quando non giocherò più qui spero mi diranno grazie”.

Pensi di poter giocare i futuro alla Juve?

“La Juventus è uno dei club più importanti, sono ricchi di storia e hanno un sacco di leggende che han giocato per questo club. Quando mi hanno parlato all’epoca ero desideroso di venire prima che si presentasse il Galatasaray, c’erano un po’ di ostacoli. Questo trasferimento poi non si è realizzato ma se ci saranno opportunità in futuro ci sono diversi club in cui mi piacerebbe giocare. Giocare qui sarebbe un privilegio, per un giocatore è l’ideale. Ma sono felice nel club in cui sono, amo moltissimo il Galatasaray. Per il futuro non so cosa potrà accadere. Il 90% dei calciatori al mondo vorrebbe giocare alla Juventus”.

Cosa ti aspetti dalla Juve?

“I difensori nel momento in cui devono affrontare Osimhen è un incubo per tutti loro. Mi aspetto questo atteggiamento in tutte le partite che giocherò, non sarà mai facile e so che cercheranno di limitare me e la squadra. Non sono l’unico che può arrecare danni, son stati segnati 5 gol e io non ho segnato. La minaccia arriverà dall’intera squadra. Io sono pronto ad affrontare tutti i difensori e cercherò di gestire la situazione e rincorrere tutti i difensori. Sono pronto, darò del filo da torcere a tutti i difensori”. Hai parlato con Spalletti? Hai sentito qualcuno da Napoli? “Sono in contatto con alcuni giocatori del Napoli e parlo spesso con Kvara. Per me sarà una partita tosta come contro tutte le squadre di Serie A. Siamo pronti per combattere”.