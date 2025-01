Fusi: “L’ambiente della Juve ha bisogno di obiettivi importanti”

Luca Fusi ha parlato del prossimo Derby della Mole: per il doppio ex, la Juve vivrebbe un calo dovuto anche all'assenza di grandi obiettivi

Intervistato per CN24, Luca Fusi ha parlato del prossimo Derby della Mole tra Juventus e Torino. Ecco le sue parole: “Dopo una partenza positiva con dei segnali incoraggianti ci può stare una flessione, un momento di calo. Anche visto i tanti impegni che ha avuto la rosa, con l’aggiunta di tanti infortuni. E’ logico che deve riprendere il cammino, fare qualcosa di più. L’ambiente bianconero ha bisogno di obiettivi importanti e di risposte importanti. Per Motta è comunque il primo anno…non è facile raggiungere subito gli obiettivi. Vediamo”.

Fusi: “Per il Torino fare almeno una bella prestazione sarebbe importante”

Il doppio ex ha proseguito: “Il derby è una partita importante soprattutto dalla parte del Torino. In questi ultimi anni è tornata in auge visto che i granata non albergano grandi obiettivi di classifica. Vincere il derby o comunque fare una bella prestazione per il Torino è diventato molto importante, per far capire ai propri tifosi ad esempio che la squadra c’è, ha voglia di lottare e fare bene. Da parte dei bianconeri è una partita che vale tre punti. Anche se anche in questo momento la Juve sta vivendo un periodo difficile, quindi un successo nel derby potrebbe essere molto importante. Soprattutto in ottica di entusiasmo per il futuro”.