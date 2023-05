Fusi: “La stagione della Juventus va considerata negativa”

Luca Fusi, ex calciatore della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni a Juventusnews24. Ecco le sue parole: "Bisogna aver fiducia nella scelta che farà la società, a prescindere da quella che sarà. La proprietà vuole il bene della Juve e vuole tornare a vincere, aspettiamo con fiducia la decisione. Su Allegri sicuramente una stagione senza trofei va considerata negativa, ma con qualche attenuante visto quello che è successo durante il campionato. Il campionato è stato vinto strameritatamente dal Napoli. Per i piazzamenti a seguire si può dire tutto e il contrario di tutto. Ma la vicenda delle plusvalenze che ha condizionato la Juve lascia l’amaro in bocca ai tifosi e scredita in qualche modo il calcio italiano…