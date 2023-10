Frosinone, Stirpe: “Parole di Angelozzi? La Juve non ha chiesto Soulè”

Intervistato all'ingresso della sede della Lega di Serie A, Maurizio Stirpe , presidente del Frosinone , è ritornato sulle parole espresse recentemente dal direttore Maurizio Stirpe . Quest'ultimo aveva aperto a un possibile rientro anticipato alla Juventus di Matias Soulè . Il talento argentino, protagonista da subito in terra ciociara, potrebbe tornare utile alla causa bianconera.

Il presidente del Frosinone ha voluto allontanare per il momento tale ipotesi: “Il Frosinone sta andando oltre le nostre più rosee aspettative. L’importante è che mantenga lo stesso coraggio, entusiasmo, coesione e che non si monti la testa. Soulè? La Juventus non lo ha ancora richiesto. Il nostro direttore Angelozzi ha manifestato una grande apertura a ragionare qualora ci fosse questo tipo di richiesta. Il giocatore è di proprietà della Juve e conterà molto cosa pensa la Juve e cosa pensa il calciatore”.