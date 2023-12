Verso Frosinone: Kostic torna in gruppo. Rabiot lavora ancora a parte

Archiviato il pareggio di Genova, con le conseguenti polemiche, la Juventus proietta la sua attenzione alla delicata sfida sul campo del Frosinone. Una sfida difficile, visto anche il 4-0 rifilato ieri dai ciociari al Napoli. Questa mattina la squadra bianconera si è allenata e alla seduta di lavoro ha partecipato regolarmente Filip Kostic, tornato ad allenarsi in gruppo dopo la parentesi di ieri a parte.

Rabiot ancora a parte

Smaltita la botta rimediata a Genova, sarà Allegri a decidere se inserire o meno l'ex Eintracht Francoforte nell'undici di partenza nel match dello Stirpe. Ancora allenamento a parte, invece, per Adrien Rabiot, alle prese con la botta al costato accusata in allenamento la scorsa settimana. Per il francese saranno decisive le prossime sedute d'allenamento.