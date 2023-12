Frosinone-Juventus, Top&Flop: Yildiz uomo copertina, Vlahovic redivivo

La Juventus supera un buon Frosinone riavvicinandosi all'Inter primo in classifica almeno per qualche ora. I bianconeri passano in vantaggio con Yildiz, al primo gol tra i professionisti, per poi essere raggiunti da Baez a inizio ripresa (anch'egli al primo gol in Serie A). Nell'ultima parte di match è Vlahovic a siglare il gol vittoria su assist di Mckennie.