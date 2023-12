Frosinone-Juventus: le formazioni ufficiali

La squadra bianconera scende in campo allo Stadio Benito Stirpe nella partita valevole per la diciassettesima giornata

La Juventus sta per scendere in campo contro il Frosinone nella partita valevole per la diciassettesima giornata del campionato italiano di SerieA. I bianconeri cercheranno di tornare alla vittoria dopo il pareggio contro il Genoa, per continuare nell'inseguimento dell'inter distante quattro punti.