Frosinone-Juve, Calvarese promuove Mariani: “Prestazione solida”

Intervenuto su Tuttosport l'ex arbitro Calvarese ha analizzato la prestazione di Mariani in Frosinone-Juve

Intervenuto su Tuttosport l'ex arbitro Calvarese ha analizzato la prestazione di Mariani in Frosinone-Juve: "Sesta stagionale per Mariani, internazionale da qualche anno e ormai provvisto di grande esperienza. Si contano sulle dita di una mano gli arbitri che possono dirigere qualsiasi partita di Serie A, e lui fa parte di questa categoria. Frosinone-Juventus non è certamente una partita che possa impensierirlo. La sua prestazione allo Stirpe è solida e consistente.

Mariani non sbaglia nulla tecnicamente: adotta una soglia del fallo piuttosto elevata e resta coerente per tutta la durata della partita a questo metro. In totale saranno appena 18 i falli fischiati (dodici contro la Juve, sei contro il Frosinone). Due invece i gialli: uno per Cambiaso e l’altro per Mckennie. Entrambe le sanzioni sono corrette.

Nel corso della partita non si rilevano episodi al limite in nessuna delle due aree, il che facilita il compito del direttore di gara. Il fuorigioco semiautomatico corregge l’assistente sul 3-1 di Vlahovic a fine partita: gol annullato con overrule del VAR per posizione di fuorigioco dell’attaccante serbo, che è davanti al difensore avversario con la parte superiore del busto e con la testa".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Juventus senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Juvenews per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.