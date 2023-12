Frosinone, ds Angelozzi: “Siamo vicini a prendere Huijsen. Soulè resta qui”

Intervistato da Tuttosport il direttore sportivo del Frosinone Angelozzi ha parlato della Juve di Allegri: "Non mi sorprende vedere la Juve lottare per lo scudetto, perché credo molto in Max Allegri: è un allenatore che alla fine riesce sempre a ottenere l’obiettivo che si prefigge. I bianconeri non hanno la rosa dell’Inter: uno che riesce a far giocare certi giocatori nella Juve è un fenomeno". I gialloazzurri in estate hanno chiuso tanti affari con la Vecchia Signora ma Angelozzi rassicura: "In campo la stima e l’amicizia vengono messe da parte. Vogliamo fare lo scherzetto alla Juve".