Frosinone, Di Francesco studia sorprese per la Juventus

Un punto in quattro gare, tre sconfitte consecutive e la zona retrocessione a soli 3 punti rendono per il Frosinonela partita contro la Juventus un match da caccia di punti d'ossigeno. Dopo una grande prima parte di stagione, la squadra di mister Di Francesco pare aver smarrito un po' di continuità. A pagarne sono in particolar modo i risultati. Di fronte a una Juventus tutt'altro che irresistibile, ecco che la squadra ciociara non rinuncerà a fare il colpo grosso. Anche a discapito della propria identità.