Frosinone, Di Francesco si affida a tre bianconeri per battere la Juventus

Di Francesco, allenatore del Frosinone dovrebbe affidarsi a tutti i giocatori in prestito dalla Juventus per aver la meglio dei bianconeri

Nel match di domenica 25 febbraio, Juventus e Frosinone si affronteranno in campo per uscire da un mese di campionato senza vittorie. Sia bianconeri che giallocelesti mancano all'appuntamento con i tre punti difatti da quattro giornata. Due punti sono il bottino della squadra di mister Allegri ; appena uno e tre sconfitte consecutive per quella di Di Francesco .

Dopo una grandissima prima parte di stagione, il Frosinone ha inanellato una serie di risultati negativi che gli hanno riportati a ridosso della zona retrocessione. Contro la Juventus, la squadra ciociara proverà a invertire la rotta nonostante l'alto livello di difficoltà della sfida. Contro la Roma, gli uomini di Di Francesco hanno mandato buoni segnali, non sfruttando molte occasioni per poi crollare su uno 0-3 forse troppo severo. Contro i bianconeri, probabile l'impiego di tutti i giocatori in prestito dalla Juve. Non solo dunque Matias Soulè ed Enzo Barrenechea, ma anche Kaio Jorge, da un pò di tempo la prima scelta dell'allenatore in attacco.