Frosinone, Angelozzi: “Vi dico quanto la Juventus valuta Soulè”

Intervistato per Tmw, Guido Angelozzi, direttore sportivo del Frosinone, ha parlato di calciomercato. In particolare, il dirigente del club gialloblù ha spiegato le strategie in relazione ai colpi del recente passato e non solo. Tra i giocatori di spicco giunti in terra ciociara c'è sicuramente Matias Soulè, talento della Juventus che sta splendendo in questo avvio di Serie A. Il direttore sportivo ha parlato di lui, rivelando la valutazione che, ad agosto, ne faceva la Juve: