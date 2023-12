Frey: “Situazione della Roma preoccupante. La Juventus è più solida”

Sebastian Frey ha confrontato la Juventus e la Roma prossime avversarie in Serie A: per l'ex portiere i bianconeri sarebbero i favoriti

Intervistato su Tv Play, Sebastian Frey ha parlato della prossima partita di campionato tra Juventus e Roma. Ecco le sue parole: "Anche se non gioca bene, la Juventus è sempre solida e anche con i giallorossi giocherà la solita partita. Vedo la squadra di Mourinho in una situazione senza dubbio più preoccupante: Spinazzola è sul mercato, Mancini con la pubalgia e Dybala che non è al massimo. A livello psicologico, poi, non sarà sereno visto che rientra dall’infortunio. Io vedo l’undici di Allegri messo meglio in questo momento, ma sarà una partita di alto livello agonistico con la Roma che cercherà di aggredire gli avversari”.