Frey: “Metterei Zidane allenatore e Del Piero come presidente onorario“

Ecco le parole di Sebastien Frey ai microfoni di Calciomercato.it su TV Play sul futuro della Juventus: “Penso che Zidane al 99,99% non andrà al Psg per tanti motivi, lui sta valutando altre possibilità che lo rispecchiano ad oggi. Essendo marsigliese non può allenare Psg. C’è un progetto che lo rispecchierebbe secondo me, poi dipenderà tanto dalla situazione del club, mi riferisco alla Juve. Secondo me ne stanno parlando, tolto il Real Madrid lui è un uomo Juve.