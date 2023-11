Dalla Francia: Juventus punta Fofana. Pronta l’offerta al Monaco

Diverse squadre su Fofana

Il nazionale francese, classe '99, è una pedina inamovibile del Monaco. In stagione è sceso sempre in campo da titolare, guidando la manovra della squadra allenata da Hutter. Le sue prestazioni hanno attirato l'interesse di diversi importanti club europei. RMC Sport rivela che "la Juve da diverso tempo segue le partite del Monaco", mentre si sarebbero fatte avanti anche PSG e Manchester United, con quest'ultimo che avrebbe anche presentato una offerta che però non ha soddisfatto le esigenze del Monaco.