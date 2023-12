Frabotta non convince: il terzino potrebbe far ritorno a Torino a gennaio

Frabotta ritorna

Il terzino di proprietà della Juventus non ha trovato spazio nella squadra di Pasquale Marino tanto da aver collezionato fin qui solo sei apparizioni con la maglia dei biancorossi, di cui soltanto tre per tutti i novanta minuti di gioco. Il difensore classe '99 potrebbe quindi far ritorno a Torino per poi essere mandato in prestito in un'altra squadra. la Juve spera di trovare un posto dove il terzino possa tornare ad acquisire valore.