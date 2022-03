Apolloni: “I calciatori italiani non hanno esperienza europea”

Luigi Apolloni, ex calciatore, ha analizzato il periodo negativo che sta vivendo il sistema calcio italiano.

Luigi Apolloni, ex calciatore di Parma e Verona, ha rilasciato delle dichiarazioni a 1 Football Club, trattando l'argomento del declino del calcio italiano. Ecco le sue parole sulle differenze rispetto agli anni '90: "Rispetto ai miei tempi è cambiato tanto. Le regole, la progettualità delle società e soprattutto l'arrivo di tantissimi stranieri nelle nostre squadre. Quando giocavo io gli stranieri che arrivavano erano dei campioni che davano una mano anche nella crescita dei giocatori nostrani, ora purtroppo non è così. In questo momento tanti calciatori italiani non hanno esperienza europea, questo è un altro grande problema."