NEXT GEN | Le formazioni ufficiali di Pontedera-Juventus Next Gen

Tramite il suo sito ufficiale, la Juventus ha annunciato le formazioni ufficiali della sfida tra Pontedera e Juventus Next Gen. Le due compagini si affronteranno oggi alle 18:00. Match valido per la trentesima giornata del Girone B di Serie C. Di seguito le formazioni ufficiali.
Pontedera: Biagini, Leo, Faggi, Kabashi, Sapola, Vitali, Cerretti, Nabian, Raychev, Yeboah, Piana (C). A disposizione: Strada, Saracco, Emmanuello, Teixeira, Manfredonia, Buffon, Paolieri, Pietrelli, Wagner, Mbambi, Beghetto, Fancelli, Caponi. Allenatore: Braglia.
Juventus Next Gen: Mangiapoco; Savio, Gil Puche, Van Aarle; Mulazzi, Macca, Faticanti, Owusu, Puczka; Deme, Guerra (C). A disposizione: Bruno, Fuscaldo, Anghelè, Amaradio, Brugarello, Oboavwoduo, Pagnucco, Mazur, Licina, Cudrig. Allenatore: Brambilla.