Juventus-Roma: le formazioni ufficiali

La squadra di Massimiliano Allegri scende in campo contro i giallorossi nella partita valevole per la diciottesima giornata di Serie A

La Juventus sta per scendere in campo contro la Roma nella partita valevole per la diciottesima giornata del campionato italiano di Serie A. I bianconeri cercheranno di chiudere al meglio l'anno con una vittoria, anche per approfittare del pareggio dell'Inter di ieri sera, sul quale potrebbe recuperare 3 punti portandosi a meno due.