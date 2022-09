News Juve, le formazioni ideali delle big di Serie A: qual è la migliore?

E' stato un calciomercato scoppiettante, soprattutto in Europa con i trasferimenti multi milionari di Haaland, Anthony e Sterling, giusto per citarne alcuni. Anche in Serie A però, si sono visti movimenti decisamente interessanti. Lukaku, Pogba, Di Maria, Dybala sono solo alcuni dei nomi che hanno nobilitato le campagna acquisti delle squadre del nostro paese.

Fra i tifosi dei vari club la domanda che ritorno con costanza è "siamo più forti dello scorso anno?". In alcuni casi il level up è evidente, in altri servirà il riscontro del campo per dare un giudizio più approfondito. Quest'oggi andremo a vedere gli undici tipo dei top team della Serie A. Secondo voi qual è la squadra più forte e talentuosa in assoluto? <<<