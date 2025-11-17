Fiorentina-Juventus, Spalletti pensa alla difesa a quattro: il punto

Il tecnico toscano è al lavoro per provare a introdurre i suoi principi tattici nell'attuale assetto di gioco dei bianconeri

Che Juventus si vedrà contro la Fiorentina il prossimo 22 novembre? Una domanda che inevitabilmente sta catturando l’attenzione dell’ambiente bianconero, soprattutto per il modo in cui mister Spalletti vorrà impiegare sul campo da gioco quel canovaccio tattico il più vicino possibile alla sua idea di calcio.

Da questo punto di vista, l’obiettivo che si prefissa il tecnico toscano vi è quello di riportare la difesa bianconera a quattro, ma senza particolari stravolgimenti. In tal senso, l’ipotesi tattica più plausibile per il tecnico bianconero sarebbe quella di adottare un 4-3-2-1, modulo che permetterebbe di introdurre la sua idea di calcio senza però generare dubbi e incertezze nella squadra.