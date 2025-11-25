Fiorentina-Juventus, Orsi: "Gol subito da Di Gregorio? Non sapete cosa..."

Il pensiero espresso da Fernando Orsi ai microfoni di Radio Radio in merito al gol subito da Di Gregorio contro la Fiorentina

Ai microfoni di Radio Radio Fernando Orsi, ex portiere di Lazio e Inter, ha commentato la prestazione offerta da Di Gregorio contro la Fiorentina. In particolare, Orsi si è focalizzato sul gol incassato dalla Juventus, vale a dire quello siglato dal centrocampista viola Mandragora. Di seguito il suo pensiero sul gol subito dal portiere bianconero:

“Ma che ne sapete voi di come si para? Cosa vuol dire che ha tolto la mano? Non sapete cosa significa fare un gesto tecnico di quel tipo in quella frazione di secondo“.