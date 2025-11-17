Fiorentina-Juventus, chance per Openda in attacco? Vlahovic e David...

Mister Spalletti potrebbe apporre qualche novità nell'undici titolare della Juventus che affronterà la Fiorentina: il punto sull'attacco

Mister Spalletti pianifica le prossime mosse da attuare per l’undici titolare della Juventus che scenderà in campo nel match contro la Fiorentina, previsto il prossimo 22 novembre. Una di esse potrà riguardare anche il reparto offensivo, e potrebbe vedere al centro Lois Openda.

Dopo le esclusioni iniziali di mister Spalletti (che nutre fiducia nei suoi confronti e sta provando a trovare un suo posto nel 4-3-3 immaginato dal tecnico toscano) contro i viola di Vanoli dovrebbe essere il belga a guidare l’attacco della squadra bianconera. Considerate le condizioni fisiche di Vlahovic (rientrato in anticipo dal ritiro con la Serbia per un sovraccarico muscolare all’adduttore) da parte della Juventus ci sarà dunque la volontà di perseguire la strada della prudenza.

Gli esami strumentali hanno escluso lesioni, ma mister Spalletti non vuole forzare il recupero del calciatore serbo, visto anche che i bianconeri martedì saranno impegnati nella gara di Champions contro il Bodo/Glimt. Pertanto, a Firenze ci sarà qualche rotazione nella formazione bianconera, e attualmente rimane complicato pensare che sarà David a sostituire Vlahovic: in effetti il canadese

farà il proprio ritorno dagli Stati Uniti soltanto nella serata di mercoledì, per poi unirsi ai compagni (probabilmente dopo un giorno di stop) nella seduta di venerdì, ovvero l’ultima rifinitura prima della partenza per Firenze.

Da questo punto di vista, dunque, aumentano le possibilità di vedere Openda nella veste di attaccante pronto a guidare l’offensiva bianconera contro i viola. Al belga quindi il compito di

sfruttare questa occasione per trovare il primo gol in bianconero, in modo tale da interrompere un digiuno che prosegue dallo scorso 11 aprile.