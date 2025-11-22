Fiorentina-Juventus, Locatelli a Dazn: "Siamo carichi. È chiaro che..."

Le dichiarazioni del calciatore bianconero rilasciate ai microfoni di Dazn prima del fischio d'inizio della partita contro la Fiorentina

Manca sempre meno al fischio d’inizio del match tra Fiorentina e Juventus. Prima della gara, ai microfoni di Dazn è intervenuto Locatelli proprio per presentare la gara contro i viola. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Siamo carichi. È chiaro che è un campo difficile, una squadra forte, ma noi sappiamo quello che dobbiamo fare, siamo carichi per questa partita e bisogna cercare di portare a casa i tre punti. La classifica non rispecchia la rosa, ma noi dobbiamo pensare a noi. Dobbiamo fare una gran partita noi, focalizzarci su quello che dobbiamo fare noi e bisogna cercare di portare a casa la vittoria”.