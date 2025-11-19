Fiorentina-Juventus, dove seguire il match in tv

Scopriamo dove sarà possibile seguire il match Fiorentina-Juventus, in programma sabato 22 novembre alle ore 18:00.

La Juventus di mister Spalletti scenderà in campo sabato 22 novembre alle ore 18:00 per affrontare la Fiorentina. La gara valida per la 12º giornata di Serie A, sarà un crocevia importante per entrambe le squadre.

I bianconeri, dopo il pareggio per 1-1 nel derby contro il Torino, devono tornare alla vittoria per non perdere terreno con le prime posizioni. Molto probabilmente vedremo una nuova Juventus, il tecnico toscano aveva preannunciato che al rientro della sosta per le Nazionali, avrebbe attutato qualche cambiamento tattico. Si dovrebbe passare al modulo 4-3-3, questo naturalmente dipenderà anche dagli uomini a disposizione che avrà il mister.

Dall’altra parte, c’è una Fiorentina che ancora non è riuscita a trovare i tre punti in campionato. I viola freschi di cambio in panchina, saranno comunque un avversario ostico e di conseguenza da non sottovalutare. Nell’ultimo turno di Serie A hanno ottenuto un punto, pareggiando con il risultato di 2-2 sul campo del Genoa.

Dove seguire il match in tv

La sfida tra le due squadre sarà visibile in diretta su DAZN, tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all’app di DAZN, e su Sky Sport. Inoltre, vi ricordiamo che potrete seguire la diretta scritta del match con noi!.