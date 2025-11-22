Fiorentina-Juventus, Chiellini a Dazn: "Ci aspettiamo tanto da Spalletti. Su Vlahovic e Yildiz..."

Le parole di Giorgio Chiellini rilasciate ai microfoni di Dazn prima del fischio d'inizio della partita tra Fiorentina e Juventus

Prima del fischio d’inizio della partita tra Fiorentina e Juventus Giorgio Chiellini è intervenuto ai microfoni di Dazn. Queste le sue parole:

“Se sento ancora questa partita? E’ diverso viverla, adesso è diverso. Ho giocato in entrambe le squadre, tra l’altro ho anche segnato quando ero a Firenze in una partita abbastanza folle, ho vissuto poi Firenze con Coverciano per una vita, quindi so cosa vuol dire per Firenze, la Fiorentina e i fiorentini, so cosa vuol dire per la Juventus, è una partita bella quanto difficile.

Noi ci aspettiamo tanto da Spalletti, quello che ha sempre fatto nelle squadre precedenti, non gli chiediamo niente di quello che non sappia fare. Ha avuto un po’ di tempo per lavorare in queste due settimane perchè alla fine abbiamo avuto 6-7 giocatori che non sono andati in Nazionale e anche questa settimana 3-4 allenamenti con gli altri.

Sta cominciando a dare sempre di più il suo timbro, siamo contenti. Poi è il campo a parlare, abbiamo una partita difficile oggi, la Fiorentina ha cambiato allenatore, conosco personalmente bene Paolo Vanoli, quindi so cosa può dare alla squadra, che sicuramente troverà grandi energie per fare una super partita, però è chiaro che siamo qui per fare risultato e sarebbe un segnale importante per il nostro campionato.

Vlahovic e Yildiz? Abbiamo già detto tutto. Kenan ha ancora 3 anni e mezzo, c’è la volontà di proseguire insieme. Di Dusan ha parlato anche Comolli un paio di settimane fa, vedremo più avanti. Sono importanti e ci aspettiamo tanto. Speriamo facciano quello che sanno fare meglio, cioè giocare a calcio”.