Cori offensivi in Roma-Juventus Women: la FIGC apre un’indagine

Nella gara decisiva per lo Scudetto del campionato Primavera femminile , la Roma , dopo la vittoria con la Juventus , si era lasciata andare, intonando cori offensivi nei confronti delle avversarie al termine del match.

Dopo che il video ha fatto il giro del web, la Procura della FIGC ha deciso di intervenire, aprendo un'indagine per valutare il tutto e decidere poi il da farsi.

Secondo quanto riportato dall'ANSA, il motivo sarebbe per "cori beceri e offensivi nei confronti della società bianconera, visibili tra l'altro in un video pubblicato online già acquisito". Nei prossimi giorni, inoltre, verranno ascoltati tesserati e calciatrici per valutare le responsabilità.