Fiorentina-Juve, Spalletti in conferenza: "Recuperati Kelly e Cabal. Su Koopmeiners..."

Le parole di mister Spalletti, intervenuto in conferenza stampa per presentare il match tra Fiorentina e Juventus alla vigilia della gara

Manca sempre meno alla sfida tra Fiorentina e Juventus. A tal proposito mister Spalletti è intervenuto in conferenza stampa proprio per presentare la gara di domani contro i viola, in programma domani alle ore 18 all’Artemio Franchi. Di seguito le dichiarazioni del tecnico bianconero:

Come sono andate queste settimane di lavoro? Come ha ritrovato i nazionali?

“È chiaro che abbiamo lavorato, non avevo molti calciatori a disposizione. Però con quelli che avevo abbiamo approfondito delle cose che ritengo siano importanti, che ieri già negli allenamenti con tutto il gruppo ho visto qualcosa di nuovo. E hanno fatto attenzione a quello che si diceva per cui è bella questa disponibilità da parte dei calciatori. Poi qui sono super organizzati, nel senso che i calciatori li vanno a raccattare all’interno degli spogliatoi e te li consegnano a domicilio nel tempo effettivo che ci vuole per cui più di così non si può chiedere. Se nonostante qualcuno che avesse anche delle ore di volo, ieri è voluto esserci e ha svolto sviluppato il suo allenamento. Noi siamo stati un po’ attenti a quello che si sono portati dietro da quello che si sono portati dietro e quella che è stata la somma delle partite nazionale. Per cui qualcuno ieri ha fatto differenziato, altri qualcosa di meno e oggi li abbiamo tutti a disposizione”.

Sulle difficoltà in zona gol? Come sta Vlahovic?

“Il lavoro vero è quello di riuscire a trovare una stabilità dove poggiare la forza della squadra. È un discorso di creare qualcosa che venga riconosciuto dai calciatori. Ho detto alla squadra che sono in linea di quello che pensavo di loro e sono contento di aver trovato quello che speravo. Noi abbiamo tante cose e sono cose importanti. Ora dobbiamo riconoscere questi momenti e di saperle mettere in pratica nei momenti giusti, perchè noi abbiamo quasi tutto”.

Quali sono i segnali di crescita della squadra?

“Quello che ho detto adesso. Noi abbiamo delle qualità e dobbiamo basarci su queste. Noi dobbiamo saper riconoscere i momenti dove usare le nostre qualità. È sempre un lavoro del comportamento del blocco squadra”.

Koopmeiners può fare il regista?

“Non è il ruolo che cambia il grande calciatore, che porta sempre il suo stile di gioco. Dobbiamo capire dove vogliamo sfruttare le sue qualità: se faccio un passo indietro, lui è stato molto bravo anche dove pensavo potesse avere difficoltà ovvero dove lo faceva giocare Gasperini. Lui deve vedere la linea dei difensori. Sono contento che abbia risposto in questo modo, deve tirare fuori la personalità e dà un contributo importante come esperienza. Abbiamo recuperato difensori come Kelly e Cabal, quindi ci può essere la possibilità di vederlo a centrocampo”.

Sul suo ritorno a Firenze?

“Ci sono già stato a Firenze e la conosco bene, perchè ho passato tanto tempo lì. Io accetterò qualsiasi situazione che mi troverò davanti. Poi entrerò in campo da allenatore della Juventus e accetterò tutto. Io ho sempre rispettato tutti e non ho debiti con nessuno e sono sereno ad essere l’allenatore della Juventus anche nello stadio di Firenze. Io mi aspetto una grande partita, perchè troveremo una squadra e una città intera che darà il massimo, perciò sarà una partita molto difficile. Io mi aspetto che si faccia vedere che siamo professionisti da Juventus”.

Pensa di passare alla linea a 4?

“È una cosa che abbiamo accennato e dobbiamo andare a valutare. Abbiamo bisogno di tempo per fare questo, perchè abbiamo fatto pochi allenamenti. Per la difesa a 4 dobbiamo recuperare determinati giocatori e avere delle alternative per andare dentro con forza”.