Fiorentina-Juve, Spalletti in conferenza: “Gara difficile. Yildiz spacca gli schemi”

Alle ore 18:00 di oggi, la Juve affronterà in trasferta la Fiorentina nel match valido per la dodicesima giornata della Serie A 2025/2026. Mister Luciano Spalletti ha presentato così, nella conferenza stampa di vigilia, il match contro la squadra gigliata. Di seguito le sue parole.

“Firenze, la conosco bene perché nel mio passato di vita sono stato lì. Accetterò qualsiasi tipo di accoglienza, ma soprattutto ci tengo a dire che una volta in campo io sarò l’allenatore della Juve. Ho sempre rispettato tutti, non ho debiti con nessuno da un punto di vista morale, sono sereno.

Mi aspetto una grande partita da parte dei miei giocatori perché per noi sarà una gara molto difficile. Non troveremo soltanto un’avversaria che darà tutto, ma un’intera città che spingerà i giocatori della Fiorentina a fare il massimo domani. Dobbiamo dimostrare di essere gente e professionisti da Juventus. Vanoli è un allenatore che mi piace, l’ho visto allenare e apprezzo molto il suo atteggiamento durante le partite.

È chiaro che non ho avuto molti calciatori a disposizione durante questa sosta, ma con chi c’era ho approfondito aspetti importanti. È bella questa disponibilità da parte dei calciatori. Avevamo soltanto sette/otto calciatori, di conseguenza abbiamo avuto un po’ di tempo a disposizione da dedicare a ognuno di loro. Dove abbiamo posto l’attenzione si è vista una grande risposta da parte dei ragazzi coinvolti. Il calcio, ormai, è una biblioteca aperta a tutti.

I rientranti dalle Nazionali? Meglio di così non si può chiedere, in questo Club sono tutti molto organizzati. Tutti hanno dimostrato grande voglia di allenarsi, anche chi era rientrato dopo tante ore di volo, e con i giusti carichi siamo riusciti a farli lavorare. Oggi li avremo tutti a disposizione.

Il lavoro vero, però, è un altro: riuscire a trovare una stabilità nostra dove poggiare la forza della squadra. È più un discorso di creare una base riconosciuta dai giocatori. Io sono contento di aver trovato quello che speravo qui alla Juventus.