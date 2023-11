Le probabili formazioni di Fiorentina-Juve: tanti dubbi in attacco per Allegri

In vista del match di Serie A tra Fiorentina e Juve, andiamo alla scoperta delle probabili formazioni scelte da Italiano e Allegri

La Juve si prepara a sfidare la Fiorentina, big match in programma domenica alle 20:45. La squadra di Allegri vorrà continuare a vincere per portare a casa altri punti, ma superare la formazione viola non sarà facile. In vista della partita andiamo alla scoperta delle probabili formazioni delle due squadre.

In casa Fiorentina Italiano prepara il consueto 4-2-3-1. In porta Terracciano, con Parisi, Milenkovic, Martinez Quarta e Biraghi a comporre la linea di difesa. A centrocampo spazio a Duncan e Arthur, con Ikone, Bonaventura e Nico Gonzalez sulla trequarti. In attacco pronto Beltran, in vantaggio nel ballottaggio con Nzola.

Nonostante le assenze in difesa e a centrocampo, la Juve scenderà in campo con il solito 3-5-2 di Allegri. Szczesny tra i pali, con Gatti, Bremer e Rugani confermati in difesa. Sulle fasce pronti McKennie e Cambiaso, mentre a centrocampo ci saranno Miretti, Locatelli e Rabiot. Dubbi in attacco dove Vlahovic e Chiesa sono i favoriti ma con Milik e Kean che scalpitano per una maglia da titolare.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Duncan, Arthur; Ikoné, Bonaventura, Gonzalez; Beltran. All. Italiano

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; McKennie, Miretti, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri

