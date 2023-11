Fiorentina-Juve, Prandelli: “Lezione dagli ultras. Non si doveva giocare”

Intervistato per La Nazione, Cesare Prandelli è ritornato sulla decisione di disputare il match di Serie A tra Fiorentina e Juventus. Nonostante il match si sia disputato senza nessuna interferenza dovuta al maltempo, per l'ex commissario tecnico della Nazionale italiana si sarebbe dovuto scegliere il rinvio. Ecco le sue parole: "Tra il mondo del calcio e quello reale il muro è sempre più alto. I tanto bistrattati ultras hanno dato una lezione a tutti: in certi momenti ci sono delle priorità che vanno oltre la vita di tutti i giorni. Quello che stanno vivendo Prato, Pistoia e Campi ha bisogno di una risposta concreta, che guarda caso viene dalla gente comune e non dalle istituzioni calcistiche".