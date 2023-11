Fiorentina-Juve, Pierguidi: “Ci sono sei morti. Non si dovrebbe giocare”

Tramite il proprio account Facebook, Michele Pierguidi , presidente del Consiglio del quartiere Q2 di Firenze, ha espresso solidarietà alla Curva Fiesole della Fiorentina . Quest'ultima si era espressa per la necessità di non disputare il match tra la squadra viola e la Juventus dopo i fatti accaduti in Toscana a causa del maltempo. Ecco le sue parole:

"Ci sono sei morti (sette nell'ultimo conteggio ndr), mezza città metropolitana coinvolta in questo disastro. Fiorentina-Juventus, 'la partita più aspettata dell'anno" in programma oggi, a mio parere non si dovrebbe giocare nel rispetto di tutti. Ma ormai il gioco del calcio ai massimi livelli non è più uno sport da tempo purtroppo. Mi piace il calcio e lo sport, tifo la Fiorentina, vado allo stadio a piedi, ma stasera starò a casa".