Juve, Marchisio attacca McKennie: “Quello è l’atteggiamento sbagliato”

Cinque partite giocate, due vittorie, tre pareggi e zero sconfitte. L'inizio di stagione della Juventus non è stato dei migliori, soprattutto per una squadra che vuole puntare a tornare a vincere lo Scudetto. I bianconeri non sono ancora riusciti a mettere in mostra tutto il loro potenziale, incapace di rendersi pericolosi in fase offensiva. La squadra di Allegri in cinque partite ha segnato 7 gol, 4 dei quali fatti da Vlahovic. Il Napoli nello stesso lasso di tempo ne ha segnati ben 12. C'è qualcosa che non va. Al termine della partita sul proprio profilo Twitter una leggenda bianconera come Claudio Marchisio ha commentato: "Giusto il pareggio per la Fiorentina. Se hai quell'atteggiamento davanti alla porta, giusto che poi subisci il gol. La differenza è tra McKennie e Kouame".