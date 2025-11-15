Fiorentina-Juve, Kean sarà convocato? Le ultime in vista della gara

Moise Kean, giocatore della Fiorentina ed ex Juve, è sulla via del rientro. Le ultime sulle condizioni dell'attaccante

Dopo l’esclusione registrata nel match contro il Genoa e nel ritiro della Nazionale, a causa di un trauma alla tibia rimediato nel match di Conference League contro il Mainz, Moise Kean potrebbe rientrare nella sfida contro la Juve. La sfida si giocherà il prossimo sabato 22 novembre al Franchi di Firenze alle ore 18 e l’ex bianconero vuole smaltire il prima possibile il problema e provare a cercare la convocazione per la gara contro il suo ex club.