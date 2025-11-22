Fiorentina-Juve, i convocati: Pedro Felipe in difesa. C'è Vlahovic
Fiorentina-Juve, i convocati: Pedro Felipe in difesa. C’è Vlahovic

Stefania Palminteri
22 Novembre, 09:39
Pedro Felipe
In vista della sfida contro la Fiorentina, in programma alle 18, di seguito i convocati della Juve di mister Luciano Spalletti

La Juve, tramite il suo sito internet ufficiale, ha diramato l’elenco dei convocati per la gara contro la Fiorentina: “Torna in campo la Juventus dopo la terza e ultima sosta della stagione 2025/2026 per lasciare spazio agli impegni delle Nazionali.

I bianconeri scenderanno in campo domani, sabato 22 novembre, alle ore 18:00 per affrontare in trasferta la Fiorentina nel match valido per la dodicesima giornata di Serie A.

Di seguito la lista dei calciatori a disposizione per il match in Toscana.

SERIE A | FIORENTINA-JUVENTUS, I CONVOCATI

1 Perin

4 Gatti

5 Locatelli

6 Kelly

7 Conceicao

8 Koopmeiners

9 Vlahovic

10 Yildiz

11 Zhegrova

15 Kalulu

16 Di Gregorio

17 Adzic

18 Kostic

19 Thuram

20 Openda

21 Miretti

22 McKennie

25 Joao Mario

27 Cambiaso

30 David

32 Cabal

40 Rouhi

42 Scaglia

44 Pedro Felipe

