Fiorentina-Juve, i convocati: Pedro Felipe in difesa. C’è Vlahovic

La Juve, tramite il suo sito internet ufficiale, ha diramato l’elenco dei convocati per la gara contro la Fiorentina: “Torna in campo la Juventus dopo la terza e ultima sosta della stagione 2025/2026 per lasciare spazio agli impegni delle Nazionali.
I bianconeri scenderanno in campo domani, sabato 22 novembre, alle ore 18:00 per affrontare in trasferta la Fiorentina nel match valido per la dodicesima giornata di Serie A.
Di seguito la lista dei calciatori a disposizione per il match in Toscana.
SERIE A | FIORENTINA-JUVENTUS, I CONVOCATI
1 Perin
4 Gatti
5 Locatelli
6 Kelly
7 Conceicao
8 Koopmeiners
9 Vlahovic
10 Yildiz
11 Zhegrova
15 Kalulu
16 Di Gregorio
17 Adzic
18 Kostic
19 Thuram
20 Openda
21 Miretti
22 McKennie
25 Joao Mario
27 Cambiaso
30 David
32 Cabal
40 Rouhi
42 Scaglia
44 Pedro Felipe