Fiorentina-Juve, Gosens verso l’esclusione. Pronto Fortini

L'esterno tedesco della Fiorentina, Robin Gosens, non rientrerà nella lista dei convocati in vista del match contro la Juve

In vista della 12ª giornata di Serie A, la Juve sarà ospite al Franchi. I bianconeri di Luciano Spalletti devono dare una risposta dopo il deludente pareggio (0-0) trovato nel derby. Tuttavia, i toscani -ultimi con 5 punti- hanno voglia di riscatto e vogliono regalare i tre punti al neo tecnico Vanoli.

Nella formazione viola, molto probabilmente, non rientrerà Robin Gosens. L’esterno si è fermato il 29 ottobre, nella sfida contro l’Inter. Il tedesco ha già saltato le gare contro Lecce e Genoa e ha tentato un recupero lampo. L’infortunio riguarda una lesione di primo grado al retto femorale della coscia sinistra, e in questi giorni non è ancora rientrato a lavorare con il gruppo di Vanoli.

Lo staff medico valuterà le sue condizioni fino all’ultimo. In caso di nuovo forfait, è pronto a sostituirlo Tommaso Fortini, classe 2006 e prodotto del settore giovanile viola, una delle poche note liete della stagione. Intanto sono già rientrati in gruppo Ndour e Martinelli, pienamente recuperati e nuovamente a disposizione.