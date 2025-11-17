Fiorentina-Juve, Gosens tenta il recupero lampo! Le condizioni

L'esterno tedesco della Fiorentina, Robin Gosens, sta accelerando i tempi di recupero per essere convocato nel match contro la Juve

In vista della 12ª giornata di Serie A, la Juve sarà ospite al Franchi. I bianconeri di Luciano Spalletti devono dare una risposta dopo il deludente pareggio (0-0) trovato nel derby. Tuttavia, i toscani -ultimi con 5 punti- hanno voglia di riscatto e vogliono regalare i tre punti al neo tecnico Vanoli.

Nella formazione viola, molto probabilmente, rientrerà Robin Gosens. L’esterno si è fermato il 29 ottobre, nella sfida contro l’Inter. Il tedesco ha già saltato le gare contro Lecce e Genoa e sta cercando un recupero lampo. L’infortunio riguarda una lesione di primo grado al retto femorale della coscia sinistra, e sta ultimando in questi giorni il percorso di recupero per poi aggregarsi al gruppo di Vanoli.

Lo staff medico valuterà le sue condizioni fino all’ultimo. In caso di nuovo forfait, è pronto a sostituirlo Tommaso Fortini, classe 2006 e prodotto del settore giovanile viola, una delle poche note liete della stagione. Intanto sono già rientrati in gruppo Ndour e Martinelli, pienamente recuperati e nuovamente a disposizione.