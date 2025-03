Fiorentina-Juve, Giuntoli: “Uniti per uscire da questa situazione”

Intervistato nel post match della sconfitta in Serie A contro la Fiorentina, ha parlato il direttore sportivo della Juve, Cristiano Giuntoli

Intervistato ai microfoni di DAZN nel post match della partita contro la Fiorentina, ha parlato il direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli. Di seguito le risposte alle domande in diretta.

Che spiegazioni vi date per questo momento? Ritenete che sia ancora Thiago Motta l’uomo giusto per il progetto?

“Noi siamo sempre della stessa idea. Da queste situazioni delicate ne usciamo sempre con l’aiuto di tutti e tutti insieme. E’ chiaro che è una situazione molto delicata. Si viene da due partite sicuramente sotto livello. E’ la prima volta che dopo una sconfitta non abbiamo avuto una grande reazione. Stavolta non c’è stata. Sono venuto qui a ribadire con forza che continuiamo tutti insieme, cercando di risolvere tutti insieme qualche problema da mettere a posto. E’ chiaro che prendere prima quattro gol e poi altri tre significa che la squadra ha perso sicuramente equilibrio. C’è da capire se mentalmente e tatticamente, in maniera lucida, con calma e tutti insieme come mettere a posto questa situazione”.

C’è da responsabilizzare i giocatori alle loro colpe?

“Sì, è un intervento che abbiamo già fatto a fine partita, chiaramente e in maniera lucida tutti insieme. Cerchiamo di ritrovare quell’equilibrio perduto, perché penso che se una squadra subisce poco, come noi fino a quindici giorni fa avendo avuto la miglior difesa del campionato, vuol dire che lo avevamo. Lo dobbiamo ritrovare perché poi ci può dare la forza di avere più responsabilità davanti. Però, è un discorso che va oltre. Noi siamo fiduciosi e stiamo tutti insieme con allenatore e ragazzi”.

Pensa che la colpa non sia solo di Thiago Motta?

“Sì, quando ci sono queste situazioni, lo dico per esperienza, bisogna ritrovare l’equilibrio in campo per non prendere gol, curando i dettagli. Lo faremo tutti insieme, con calma, in un’analisi più completa. Abbiamo tempo di farla e sicuramente la responsabilità da parte di tutti è fondamentale”.

Come si può spiegare questa sconfitta?

“Noi tutti insieme ne vogliamo uscire. Siamo ancora convinti che sia un progetto valido e abbiamo tutto il tempo, in maniera lucida, di analizzare bene le cose. A caldo, secondo me, dobbiamo ritrovare equilibro. Lo stesso che ci può dare quel briciolo di spensieratezza per fare tante cose che in passato abbiamo fatto”.

Le fa effetto vedere Vlahovic, il giocatore più pagato in Serie A, per novanta minuti in panchina?

“Non vorrei parlare dei singoli, perché conta poco. Vorrei parlare d’insieme, come gruppo. Dobbiamo uscire tutti insieme. Non sarebbe corretto parlare dell’uno o dell’altro. Tutti insieme dobbiamo con calma ragionare bene per capire cosa sta succedendo in queste due partite, tornando sui nostri livelli”.