Fiorentina-Juve, Giani: “Mi aspettavo più sensibilità dalla Lega”

Intervistato a Radio Roma Sound, Eugenio Giani , governatore della regione Toscana, è tornato sulla scelta di giocare Fiorentina-Juventus lo scorso weekend. Ecco le sue parole: "Su Fiorentina-Juventus , da parte della Lega Serie A, mi aspettavo una maggiore sensibilità. Tant’è vero che, pur non avendo nessuna competenza in materia, mi ero esposto pubblicamente perché la partita, per motivi di opportunità, fosse sospesa".

Giani ha proseguito: "Io ritengo che i ragazzi della curva Fiesole abbiano dato un grande esempio di testimonianza di valori e di aggregazione tra loro. Il loro entusiasmo non deve essere rivolto solo al tifo per la squadra del cuore. La Fiorentina è Firenze e Firenze è la Fiorentina, la nostra è una di quelle città che non hanno due squadre, quindi c'è un senso d’identità fortissimo nella Fiorentina che è espressione dei valori e della cultura di Firenze. I ragazzi della curva, non andando alla partita per andare a spalare il fango, hanno dato una ricchezza di testimonianza che qualcun altro invece non ha dato”.