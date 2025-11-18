Fiorentina-Juve, al Franchi si va verso il sold out: il dato aggiornato delle presenze

La Juventus di Luciano Spalletti si prepara ad affrontare la Fiorentina il prossimo 22 novembre: il dato aggiornato delle presenze al Franchi

Si avvicina sempre di più la sfida del prossimo 22 novembre tra Fiorentina e Juventus. Un match sicuramente importante per i bianconeri di Luciano Spalletti, chiamati a risollevarsi dopo il deludente pareggio casalingo contro il Torino, ma che per i viola rappresenta una gara di vitale importanza per provare a rilanciarsi in campionato, vista la delicata posizione che occupano attualmente in classifica.

In questo senso, considerato il complicato momento che sta vivendo la squadra di Commisso, i tifosi viola sono pronti a far sentire tutto il proprio supporto alla formazione di mister Vanoli nel match di questo sabato contro la Juventus. Testimonianza concreta di ciò arriva direttamente dal numero di persone che saranno presenti all’Artemio Franchi, con quest’ultimo pronto a riempirsi con oltre 18 mila presenze e, di conseguenza, indirizzato verso il sold out.